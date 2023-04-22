Вірер не вирішила, чи виступить на Олімпіаді-2026

Італійська біатлоністка може пропустити Олімпійські ігри в Мілані

Джерело - Fondo Italia.

Італійська біатлоністка Доротея Вірер не вирішила, чи буде змагатися на домашній Олімпіаді у 2026 році.

Про це вона розповіла порталу Fondo Italia.

"2026 рік для мене трохи далекий. Я вирішила, що пройду ще один сезон, а потім подивимося. У спорті високого рівня все може бути як добре, так і погано, тому завжди потрібно сподіватися, що ти здорова", - сказала Вірер.

Нагадаємо, Віта та Валентина Семеренко залишились поза заявкою збірної на підготовку до нового сезону.

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