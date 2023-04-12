Сестри Семеренко не увійшли до складу збірної України на підготовку до сезону

Наразі невідомо, чи продовжать кар’єру 37-річні спортсменки

Джерело - Суспільне Спорт.

Українські біатлоністки Віта та Валентина Семеренко залишились поза заявкою збірної на підготовку до нового сезону.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Наразі невідомо, чи продовжать кар’єру 37-річні спортсменки.

У листопаді минулого року з’явилась інформація, що Віта завершила кар’єра. Вона востаннє виступала у складі збірної на Кубку IBU і Кубку світу в сезоні-2021/22.

Валентина Семеренко у минулому сезоні провела 5 гонок на Кубку IBU - фінішувала тільки в трьох, найкращий результат - 32-га позиція.

Напередодні Віта Семеренко виграла коротку індивідуальну гонку на чемпіонаті України.