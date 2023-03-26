Харківська область виграла змішану естафету на чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
Харківська область перемогла змішану естафету на чемпіонату України з біатлону в Буковелі
У складі харків'ян виступили Оксана Коваленко, Любов Кип’яченкова, Олександр Пономаренко, Степан Кінаш.
Також у топ-3 увійшли Тернопільська і Сумська області.
Чемпіонат України з біатлону
Змішана естафета
Жінки, 26 березня
1. Харківська обл. (2) 1:10:20,4
(Оксана Коваленко, Любов Кип'яченкова, Олександр Пономаренко, Степан Кінаш)
2. Тернопільська обл. (1) +26,3
(Ірина Тарасюк, Тетяна Тарасюк, Тарас Лесюк, Віталій Мандзин)
3. Сумська обл. (0) +34,2
(Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Роман Боровик, Богдан Борковський)
Нагадаємо, у жіночої збірної України з біатлону зміниться тренерський штаб.