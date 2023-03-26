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Харківська область виграла змішану естафету на чемпіонаті України

Сьогодні 15:09 140 0
Також у топ-3 увійшли Тернопільська і Сумська області
Харківська область виграла змішану естафету на чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.

Харківська область перемогла змішану естафету на чемпіонату України з біатлону в Буковелі 

У складі харків'ян виступили Оксана Коваленко, Любов Кип’яченкова, Олександр Пономаренко, Степан Кінаш.

Також у топ-3 увійшли Тернопільська і Сумська області.

Чемпіонат України з біатлону
Змішана естафета
Жінки, 26 березня
1. Харківська обл.  (2)  1:10:20,4
(Оксана Коваленко, Любов Кип'яченкова, Олександр Пономаренко, Степан Кінаш)
2. Тернопільська обл.  (1)  +26,3
(Ірина Тарасюк, Тетяна Тарасюк, Тарас Лесюк, Віталій Мандзин)
3. Сумська обл.  (0)  +34,2
(Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Роман Боровик, Богдан Борковський)

Нагадаємо, у жіночої збірної України з біатлону зміниться тренерський штаб.

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