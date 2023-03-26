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У жіночої збірної України з біатлону зміниться тренерський штаб

Сьогодні 11:45 171 0
Президент Федерації біатлону України розповів про зміни в жіночій збірній
У жіночої збірної України з біатлону зміниться тренерський штаб

Джерело - Суспільне Спорт.

У жіночій збірній України з біатлону зміниться тренерський штаб.

Про це розповів президент Федерації біатлону України Іван Крулько.

"Так, зміни у нас будуть. Якщо ми говоримо про чоловічу збірну, то Юрай Санітра продовжить роботу. Ми йому довіряємо в тій методиці, яку він проводить. Багато спортсменів молодих явно зросли - це важливо".

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"Стосовно жіночої команди, то в нас буде новий тренерський штаб. Але по прізвищах ми оголосимо після засідання тренерської ради та президії Федерації біатлону України, яка повинна ці рішення затвердити".

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"Буде некоректно оголошувати до цього, але в жіночій команді планується по складу омолодження і по тренерах будуть зміни. Це будуть вітчизняні спеціалісти. Президія ФБУ має відбутися в першій половині квітня", - сказав Крулько.

Наразі збірну України очолює Олександр Кравченко.

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