Семеренко виграла коротку індивідуальну гонку на чемпіонаті України

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

Віта Семеренко виграла коротку індивідуальну гонку серед жінок у рамках чемпіонату України з біатлону, яка відбулась у Буковелі.

Оксана Коваленко стала другою, Любов Кип’яченкова – третьою.

Чемпіонат України з біатлону

Коротка індивідуальна гонка

Жінки, 23 березня

1. Віта Семеренко – 43.19.2 (0+2+0+0)

2. Оксана Коваленко – 1.10,0 (1+1+0+1)

3. Любов Кип’яченкова – 1.49,9 (3+0+2+1)

4. Дар’я Блашко – 2.13,8 (0+0+2+2)

5. Юлія Городна – 3.05,8 (2+2+2+0)

6. Дарина Чалик – 3.33,5 (2+1+2+2)

Нагадаємо, Лесюк здобув перемогу серед чоловіків.