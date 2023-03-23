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Семеренко виграла коротку індивідуальну гонку на чемпіонаті України

Сьогодні 14:54 175 0
Результати гонки
Семеренко виграла коротку індивідуальну гонку на чемпіонаті України
#Віта Семеренко

Джерело - Чемпіон.

Віта Семеренко виграла коротку індивідуальну гонку серед жінок у рамках чемпіонату України з біатлону, яка відбулась у Буковелі.

Оксана Коваленко стала другою, Любов Кип’яченкова – третьою.

Чемпіонат України з біатлону
Коротка індивідуальна гонка
Жінки, 23 березня
1. Віта Семеренко – 43.19.2 (0+2+0+0)
2. Оксана Коваленко – 1.10,0 (1+1+0+1)
3. Любов Кип’яченкова – 1.49,9 (3+0+2+1)
4. Дар’я Блашко – 2.13,8 (0+0+2+2)
5. Юлія Городна – 3.05,8 (2+2+2+0)
6. Дарина Чалик – 3.33,5 (2+1+2+2)

Нагадаємо, Лесюк здобув перемогу серед чоловіків.

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