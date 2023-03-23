Лесюк виграв коротку індивідуальну гонку на чемпіонаті України

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

В рамках чемпіонату України у Буковелі відбулась коротка індивідуальна гонка, яку виграв Тарас Лесюк.

Друге місце посів Віталій Мандзин, третім прийшов Артем Тищенко.

Найшвидшим на трасі став Руслан Ткаленко, але з п’ятьма штрафами він посів сьоме місце. Водночас ідеальну стрільбу показав Олександр Пономаренко, однак швидкості йому вистачило лише для четвертого місця.

Загалом у гонці взяло участь 23 біатлоністи.

Чемпіонат України

Коротка індивідуальна гонка

23 березня

1. Тарас Лесюк (0+2+0+1) 42:52,5

2. Віталій Мандзин (1+0+0+0) +17,5

3. Артем Тищенко (0+0+0+1) +1:06,6

Раніше Підручний виграв суперспринт на чемпіонаті України.