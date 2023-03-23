Головне
Ротань: Мудрик може зіграти в нападі, не виключаємо цього
Вчора 15:31 481
Тимощук подав позов на УАФ у CAS
Сьогодні 16:17 90
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі
Сьогодні 11:01 2550 4
Кваліфікація Євро-2024: формат, регламент змагань та склад усіх груп
Сьогодні 07:30 506
Англія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 07:00 603
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 00:36 2257
Цуренко програла Фернандес у першому колі Miami Open
Сьогодні 00:19 465
Під час бою утилізували 10 кадирівців. Екс-спортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Вчора 21:15 1429
Ярмоленко: Вирішимо з тренером, чи зможу я зіграти з Англією
Вчора 20:17 339
Красюк розповів, чому зірвався бій Ф'юрі - Усик
Вчора 19:40 3682
Прямі трансляції

Лесюк виграв коротку індивідуальну гонку на чемпіонаті України

Сьогодні 14:38 163 0
Результати гонки
Лесюк виграв коротку індивідуальну гонку на чемпіонаті України
#Тарас Лесюк

Джерело - Чемпіон.

В рамках чемпіонату України у Буковелі відбулась коротка індивідуальна гонка, яку виграв Тарас Лесюк.

Друге місце посів Віталій Мандзин, третім прийшов Артем Тищенко.

Найшвидшим на трасі став Руслан Ткаленко, але з п’ятьма штрафами він посів сьоме місце. Водночас ідеальну стрільбу показав Олександр Пономаренко, однак швидкості йому вистачило лише для четвертого місця.

Загалом у гонці взяло участь 23 біатлоністи.  

Чемпіонат України
Коротка індивідуальна гонка
23 березня
1.  Тарас Лесюк (0+2+0+1)  42:52,5
2.  Віталій Мандзин (1+0+0+0) +17,5
3.  Артем Тищенко (0+0+0+1) +1:06,6

Раніше Підручний виграв суперспринт на чемпіонаті України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою 15114
Збірна України U-19 програла Люксембургу в 1 турі відбору Євро-2023 Збірна України U-19 програла Люксембургу в 1 турі відбору Євро-2023 1462
Англія - Україна: онлайн-трансляція Англія - Україна: онлайн-трансляція 2257
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі 2550 4
Синдром Коноплі: Ярмоленко, Зінченко та ще 2 гравці, які б теж могли пошукати причини не грати за збірну України Синдром Коноплі: Ярмоленко, Зінченко та ще 2 гравці, які б теж могли пошукати причини не грати за збірну України 2637
Красюк розповів, чому зірвався бій Ф'юрі - Усик Красюк розповів, чому зірвався бій Ф'юрі - Усик 3682
Рекомендуємо
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11689
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 109058
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1038
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 716
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 41447
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3605