Лесюк виграв коротку індивідуальну гонку на чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
В рамках чемпіонату України у Буковелі відбулась коротка індивідуальна гонка, яку виграв Тарас Лесюк.
Друге місце посів Віталій Мандзин, третім прийшов Артем Тищенко.
Найшвидшим на трасі став Руслан Ткаленко, але з п’ятьма штрафами він посів сьоме місце. Водночас ідеальну стрільбу показав Олександр Пономаренко, однак швидкості йому вистачило лише для четвертого місця.
Загалом у гонці взяло участь 23 біатлоністи.
Чемпіонат України
Коротка індивідуальна гонка
23 березня
1. Тарас Лесюк (0+2+0+1) 42:52,5
2. Віталій Мандзин (1+0+0+0) +17,5
3. Артем Тищенко (0+0+0+1) +1:06,6
Раніше Підручний виграв суперспринт на чемпіонаті України.