IBU заборонив фтор з сезону-2023/24

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) оголосив про повну заборону на фтор з сезону-2023/34.

IBU зобов’язався заборонити продукти з фтором, які використовуються для підготовки лиж, у 2020 році через очевидні ризики для здоров’я та проблеми навколишнього середовища, пов’язані з фторовмісними продуктами.

Співпрацюючи з Bruker, провідним виробником наукових приладів, підтримуючи тісну співпрацю з Міжнародною федерацією лижного спорту (FIS) через спільну робочу групу, IBU розробив ефективний метод тестування з використанням пристрою Alpha II.

Пристрій забезпечує надійне тестування для забезпечення біатлонних змагань без фтору. IBU перевірить, щоб лижі не містили фтору на кожному заході IBU, що гарантує цілісність змагань і рівні умови гри.

Нагадаємо, Дудченко заробив найбільше призових у сезоні 2022/23 серед українських біатлоністів.