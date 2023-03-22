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IBU заборонив фтор з сезону-2023/24

Сьогодні 13:38 178 0
IBU заборонив фтор з сезону-2023/24

Джерело - tribuna.com.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) оголосив про повну заборону на фтор з сезону-2023/34.

IBU зобов’язався заборонити продукти з фтором, які використовуються для підготовки лиж, у 2020 році через очевидні ризики для здоров’я та проблеми навколишнього середовища, пов’язані з фторовмісними продуктами. 

Співпрацюючи з Bruker, провідним виробником наукових приладів, підтримуючи тісну співпрацю з Міжнародною федерацією лижного спорту (FIS) через спільну робочу групу, IBU розробив ефективний метод тестування з використанням пристрою Alpha II. 

Пристрій забезпечує надійне тестування для забезпечення біатлонних змагань без фтору. IBU перевірить, щоб лижі не містили фтору на кожному заході IBU, що гарантує цілісність змагань і рівні умови гри.

Нагадаємо, Дудченко заробив найбільше призових у сезоні 2022/23 серед українських біатлоністів.

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