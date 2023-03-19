Ганна Еберґ виграла масстарт у Гольменколлені

Джерело - Чемпіон.
Шведська біатлоністка Ганна Еберґ виграла масстарт у рамках 9-го етапу Кубка світу у норвезькому Гольменколлені.
Друге та третє місця відповідно посіли норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн та француженка Анаїс Шевальє-Буше.
Українки у цій гонці участі не брали.
Раніше норвежець Йоганнес Бо виграв останній чоловічий масстарт цього сезону.
Кубок світу 2022/23
Гольменколлен, Норвегія
Жінки, масстарт
19 березня
- 1. Ганна Еберґ (0+0+0+1) 36:33,5
- 2. Марте Ольсбу-Рейселанн (0+1+0+0) +22,6
- 3. Анаїс Шевальє-Буше (1+1+0+1) +43,7