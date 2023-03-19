Головне
Шахтар впевнено переграв Рух у 18 турі УПЛ
Сьогодні 16:58 300
Рух звільнив головного тренера
Сьогодні 18:09 265
Котовський став другим у загальному заліку Кубка світу з лижної акробатики
Сьогодні 16:39 238
Колос поступився Минаю в 18 турі УПЛ
Сьогодні 15:58 228
Чорноморець мінімально здолав Інгулець у 18 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 232
Циганков - бог: фанати Жирони просто в захваті від історичного дубля українця!
Сьогодні 12:16 1943
Харизма, комунікабельність, але й непорозуміння: як скандалить Ігор Йовичевич
Сьогодні 11:46 512
Едвардс переміг Усмана, Долідзе поступився Ветторі: результати UFC 286
Сьогодні 10:48 269
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Сьогодні 10:02 71298 1
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Сьогодні 09:35 526
Прямі трансляції

Ганна Еберґ виграла масстарт у Гольменколлені

Сьогодні 17:10 187 0
Ганна Еберґ виграла масстарт у Гольменколлені
#Ганна Еберґ

Джерело - Чемпіон.

Шведська біатлоністка Ганна Еберґ виграла масстарт у рамках 9-го етапу Кубка світу у норвезькому Гольменколлені.

Друге та третє місця відповідно посіли норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн та француженка Анаїс Шевальє-Буше.

Українки у цій гонці участі не брали. 

Раніше норвежець Йоганнес Бо виграв останній чоловічий масстарт цього сезону.

Кубок світу 2022/23
Гольменколлен, Норвегія
Жінки, масстарт
19 березня
  • 1. Ганна Еберґ (0+0+0+1) 36:33,5
  • 2. Марте Ольсбу-Рейселанн (0+1+0+0) +22,6
  • 3. Анаїс Шевальє-Буше (1+1+0+1) +43,7
Коментарі ()
Популярне зараз
Луческу: Ми зробили велику помилку у захисті Луческу: Ми зробили велику помилку у захисті 2521
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 71298 1
Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 11460
Циганков - бог: фанати Жирони просто в захваті від історичного дубля українця! Циганков - бог: фанати Жирони просто в захваті від історичного дубля українця! 1943
Епічний промах Яремчука: українець не влучив по воротах із 5 метрів - ВІДЕО Епічний промах Яремчука: українець не влучив по воротах із 5 метрів - ВІДЕО 1861
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 9950
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10601 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 71298 1
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 9334
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 16530
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 5877 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 26877