Бо виграв останній масстарт сезону Кубка світу в Голменколлені

Збірна України не буде представлена в цій гонці

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 березня, на останньому етапі Кубка світу з біатлону в Голменколлені Йоганнес Бо виграв масстарт.

Срібло здобув Ніклас Хартвег з Швейцарії. Трійку замкнув Ветле Шостад Крістіансен.

Збірна України не буде представлена в цій гонці.

Кубок світу 2022/23

Гольменколлені, Норвегія

Чоловіки, масстарт

19 березня