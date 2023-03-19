Бо виграв останній масстарт сезону Кубка світу в Голменколлені

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19 березня, на останньому етапі Кубка світу з біатлону в Голменколлені Йоганнес Бо виграв масстарт.
Срібло здобув Ніклас Хартвег з Швейцарії. Трійку замкнув Ветле Шостад Крістіансен.
Збірна України не буде представлена в цій гонці.
Кубок світу 2022/23
Гольменколлені, Норвегія
Чоловіки, масстарт
19 березня
1. Йоганнес Бо (1+0+0+1) 38:51,9
2. Ніклас Хартвег (0+0+0+0) +26,2
3. Ветле Шостад Крістіансен (0+0+0+0) +35,2
Напередодні Прима і Дученко фінішували в очковій зоні персьюту.