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Бо виграв останній масстарт сезону Кубка світу в Голменколлені

Сьогодні 14:43 198 0
Збірна України не буде представлена в цій гонці
Бо виграв останній масстарт сезону Кубка світу в Голменколлені
#Йоганнес Бо, #Кубок світу з біатлону, #Ніклас Хартвег, #Ветле Шостад Крістіансен

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 березня, на останньому етапі Кубка світу з біатлону в Голменколлені Йоганнес Бо виграв масстарт.

Срібло здобув Ніклас Хартвег з Швейцарії. Трійку замкнув Ветле Шостад Крістіансен.

Збірна України не буде представлена в цій гонці.

Кубок світу 2022/23
Гольменколлені, Норвегія
Чоловіки, масстарт
19 березня  
1. Йоганнес Бо  (1+0+0+1)  38:51,9
2. Ніклас Хартвег  (0+0+0+0)  +26,2
3. Ветле Шостад Крістіансен (0+0+0+0)  +35,2

Напередодні Прима і Дученко фінішували в очковій зоні персьюту.

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