Геррманн-Вік перемогла у спринті Кубка світу у Гольменколлені, українки поза топ-40

Джерело - Чемпіон.
Німкеня Деніз Геррманн-Вік виграла спринт у норвезькому Гольменколлені в рамках 9-го етапу Кубка світу з біатлону сезону-2022/23.
Другою прийшла Ганна Еберг з Швеції, замкнула трійку норвежка Анна Магнуссон.
Найкращою з українок стала Анастасія Меркушина, яка з ідеальною стрільбою програла переможниці майже 2 хв та посіла 46 місце.
Кубок світу 2022/23
Гольменколлені, Норвегія
Жінки, Спринт
18 березня
1. Деніз Геррманн-Вік (Німеччина, 0+0) 21:06.5
2. Ганна Еберг (Швеція, 0+0) +3.5
3. Анна Магнуссон (Норвегія, 0+0) +33.1
4. Хлоє Шевальє (Франція, 0+0) +33.4
5. Жюлія Сімон (Франція, 0+1) +39.3
6. Тереза Воборнікова (Чехія, 0+0) +42.7
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46. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0) +1:53.6
56. Олена Білосюк (Україна, 1+1) +2:13.7
59. Дар'я Блашко (Україна, 1+0) +2:19.7
80. Любов Кип'яченкова (Україна, 2+1) +2:52.0
83. Юлія Джима (Україна, 1+2) +3:08.8
Відзначимо, що спринт у жінок мав відбутися ще 17 березня, однак був перенесений через складні погодні умови.