Геррманн-Вік перемогла у спринті Кубка світу у Гольменколлені, українки поза топ-40

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

Німкеня Деніз Геррманн-Вік виграла спринт у норвезькому Гольменколлені в рамках 9-го етапу Кубка світу з біатлону сезону-2022/23.

Другою прийшла Ганна Еберг з Швеції, замкнула трійку норвежка Анна Магнуссон.

Найкращою з українок стала Анастасія Меркушина, яка з ідеальною стрільбою програла переможниці майже 2 хв та посіла 46 місце.

Кубок світу 2022/23

Гольменколлені, Норвегія

Жінки, Спринт

18 березня

1. Деніз Геррманн-Вік (Німеччина, 0+0) 21:06.5 2. Ганна Еберг (Швеція, 0+0) +3.5 3. Анна Магнуссон (Норвегія, 0+0) +33.1 4. Хлоє Шевальє (Франція, 0+0) +33.4 5. Жюлія Сімон (Франція, 0+1) +39.3 6. Тереза Воборнікова (Чехія, 0+0) +42.7 ... 46. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0) +1:53.6 56. Олена Білосюк (Україна, 1+1) +2:13.7 59. Дар'я Блашко (Україна, 1+0) +2:19.7 80. Любов Кип'яченкова (Україна, 2+1) +2:52.0 83. Юлія Джима (Україна, 1+2) +3:08.8

Відзначимо, що спринт у жінок мав відбутися ще 17 березня, однак був перенесений через складні погодні умови.