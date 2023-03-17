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Жіночий спринт Кубка світу у Гольменколлені скасовано через погодні умови

Сьогодні 17:23 255 0
Через погодні умови організатори ухвалили рішення перенести жіночу спринтерську гонку.
Жіночий спринт Кубка світу у Гольменколлені скасовано через погодні умови

Джерело - Чемпіон.

17 березня у норвезькому Гольменколлені в рамках 9-го етапу Кубка світу з біатлону сезону-2022/23 мав відбудися жіночий спринт 7,5 км.

Старт був запланований о 16:20. Спершу його було перенесено на 30 хвилин, а зрештою організатори вирішили повністю перенести гонку. Причина у тумані в норвезькому Голменколлені.

"Перша половина пристрілки, ще було щось трохи видно, але потім такий туман наліз. Навіть дівчата в діоптри нічого не бачили, не могли знайти мішень. Дочекалися до кінця пристрілки - і скасували гонку", - сказав Олександр Кравченко в коментарі Суспільне Спорт.

Новий графік змагань буде оприлюднено згодом після рішення організаторів.

Україну в спринті мали представити Олена Білосюк, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Дар’я Блашко та Любов Кип’яченкова.

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