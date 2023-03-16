Бо побив абсолютний рекорд за перемогами в особистих гонках сезону Кубка світу

Бо виграв 17 гонок

Норвежець Йоганнес Бо виграв спринт на останньому етапі Кубка світу з біатлону в Голменколлені.

Завдяки "золоту" в Голменколлені став абсолютним чемпіоном спринту в сезоні.

Перемога у спринті також дозволила Йоганнесу Бо побити власний рекорд за тріумфами в особистих гонках у сезоні Кубка світу з біатлону. Вона стала для норвежця 17-ю у сезоні - попереднє досягнення було ним встановлене у сезоні 2018/19 і складало 16 перемог.

Нагадаємо, що Йоганнес пропустив етап в Естерсунді через коронавірус.