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Бо побив абсолютний рекорд за перемогами в особистих гонках сезону Кубка світу

Сьогодні 18:59 88 0
Бо виграв 17 гонок
Бо побив абсолютний рекорд за перемогами в особистих гонках сезону Кубка світу
#Йоганнес Бо

Джерело - suspilne.media.

Норвежець Йоганнес Бо виграв спринт на останньому етапі Кубка світу з біатлону в Голменколлені.

Завдяки "золоту" в Голменколлені став абсолютним чемпіоном спринту в сезоні.

Перемога у спринті також дозволила Йоганнесу Бо побити власний рекорд за тріумфами в особистих гонках у сезоні Кубка світу з біатлону. Вона стала для норвежця 17-ю у сезоні - попереднє досягнення було ним встановлене у сезоні 2018/19 і складало 16 перемог.

Нагадаємо, що Йоганнес пропустив етап в Естерсунді через коронавірус.

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