Бо виграв спринт Кубка світу у Гольменколлені

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо виграв спринт в рамках 9-го етапу Кубка світу у Гольменколлені, який повернувся після коронавірусу.

Другим прийшов Мартін Понсілуома зі Швеції, третім фінішував німець Бенедікт Долль.

Найкращим з українців став Богдан Цимбал, який з одним промахом став 44-м.

Кубок світу 2022/23

Гольменколлені, Норвегія

Чоловіки, Спринт

16 березня

1. Йоганнес Бо (Норвегія, 0+1) 25:13.0

2. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+0) +23.9 3. Бенедікт Долль (Німеччина, 0+0) +28.9 4. Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+1) +46.5 5. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +48.0 6. Йоганнес Кюн (Німеччина, 0+0) +55.9 ... 44. Богдан Цимбал (Україна, 0+1) +2:19.4 52. Артем Прима (Україна, 0+2) +2:28.7 58. Антон Дудченко (Україна, 1+0) +2:40.1 71. Артем Тищенко (Україна, 0+2) +2:58.9 81. Денис Насико (Україна, 0+1) +3:15.5

Нагадаємо Підручний достроково завершив сезон через коронавірус.