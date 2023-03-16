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Бо виграв спринт Кубка світу у Гольменколлені

Сьогодні 17:39 206 0
Результати гонки
Бо виграв спринт Кубка світу у Гольменколлені

Джерело - Чемпіон.

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо виграв спринт в рамках  9-го етапу Кубка світу у Гольменколлені,  який повернувся після коронавірусу.

Другим прийшов  Мартін Понсілуома зі Швеції, третім фінішував німець Бенедікт Долль.

Найкращим з українців став Богдан Цимбал, який з одним промахом став 44-м.

Кубок світу 2022/23
Гольменколлені, Норвегія
Чоловіки, Спринт
16 березня 
1. Йоганнес Бо (Норвегія, 0+1) 25:13.0
2. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+0) +23.9
3. Бенедікт Долль (Німеччина, 0+0) +28.9
4. Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+1) +46.5
5. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +48.0
6. Йоганнес Кюн (Німеччина, 0+0) +55.9
...
44. Богдан Цимбал (Україна, 0+1) +2:19.4
52. Артем Прима (Україна, 0+2) +2:28.7
58. Антон Дудченко (Україна, 1+0) +2:40.1
71. Артем Тищенко (Україна, 0+2) +2:58.9
81. Денис Насико (Україна, 0+1) +3:15.5

Нагадаємо Підручний достроково завершив сезон через коронавірус.

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