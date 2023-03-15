Екгофф оголосила про завершення кар'єри

Зіркова норвезька біатлоністка оголосила про завершення своєї кар'єри

Джерело - Чемпіон.

32-річна норвезька біатлоністка Тірілл Екгофф оголосила про завершення спортивної кар'єри.

Про своє рішення вона повідомила в Instagram.

Екгофф не змагалася у сезоні 2022/23 через проблеми зі здоров'ям, ще у лютому вона ставила під сумнів ймовірність продовження кар'єри, хоч і відновила тренування.

Відзначимо, що норвежка розпочала кар'єру в сезоні 2011/12, з того часу вона провела 286 гонок на найвищому рівні. В її активі 50 перемог (включно з естафетами) та 87 подіумів.

За підсумками сезону 2020/21 Тірілл стала переможницею Кубка світу, здобула Великий Кришталевий глобус. Також вона є 15-разовою медалісткою чемпіонату світу, зокрема виграла 10 золотих медалей.

Раніше про завершення кар’єри оголосила Шевальє-Буше.