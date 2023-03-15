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Шевальє-Буше оголосила про завершення кар’єри

Сьогодні 13:54 201 0
евальє-Буше – триразова призерка Олімпійських ігор
Шевальє-Буше оголосила про завершення кар’єри

Джерело - Чемпіон.

30-річна французька біатлоністка Анаїс Шевальє-Буше завершить кар’єру після етапу Кубка світу у Голменколлені.

Про це вона повідомила в Інстаграмі.

"Гонки в Осло будуть останніми для мене. Настав час повісити гвинтівку на цвях. Я рада, що мала шанс досягти успіху і залишатися вірною своїм цінностям протягом усієї кар’єри".

  Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт у Гольменколлені

"Пишаюся тим, що продовжувала боротися у скрутні моменти, робила сміливий вибір і стояла на своєму. На мене чекає інше життя, не можу дочекатися того, що буде далі. Дякую за все", – написала Шевальє-Буше.

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Допис, поширений Anaïs Chevalier-Bouchet (@anais_chev)

Шевальє-Буше – триразова призерка Олімпійських ігор (0-2-1). Також на її рахунку 7 медалей ЧС (0-3-4). В особистих перегонах вона здобула 22 нагороди.

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