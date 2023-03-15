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Визначився склад збірної України на спринт Кубка світу у Гольменколлені

Сьогодні 19:55 199 0
Усі заявлені українці потрапили до списку на старт.
Визначився склад збірної України на спринт Кубка світу у Гольменколлені

Джерело - Чемпіон.

Став відомий склад збірної України на спринт у норвезькому Гольменколлені в рамках 9-го етапу Кубка світу з біатлону сезону-2022/23.

У заявці збірної України на особисту гонку не відбулося жодних змін. Участь у спринті візьмуть Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Денис Насико та Артем Тищенко.

Стартлист чоловічого спринту в Голменколлені:

18. Артем Прима

53. Антон Дудченко

59. Денис Насико

69. Артем Тищенко

90. Богдан Цимбал

Гонка відбудеться 16 березня. Початок о 16:15.

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