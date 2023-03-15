Визначився склад збірної України на спринт Кубка світу у Гольменколлені

Джерело - Чемпіон.
Став відомий склад збірної України на спринт у норвезькому Гольменколлені в рамках 9-го етапу Кубка світу з біатлону сезону-2022/23.
У заявці збірної України на особисту гонку не відбулося жодних змін. Участь у спринті візьмуть Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Денис Насико та Артем Тищенко.
Стартлист чоловічого спринту в Голменколлені:
18. Артем Прима
53. Антон Дудченко
59. Денис Насико
69. Артем Тищенко
90. Богдан Цимбал
Гонка відбудеться 16 березня. Початок о 16:15.
Нагадаємо Підручний достроково завершив сезон через коронавірус.