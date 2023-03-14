Джерело - Чемпіон.
Німецька біатлоністка Деніз Геррманн-Вік вирішила завершити кар'єру наприкінці цього сезону.
Про це повідомляє сама спортсменка.
34-річна німкеня перейшла в біатлон у 2016 році з лижних гонок. Геррманн-Вік здобула золото Олімпіади-2022 у Пекіні в індивідуальній гонці та двічі ставала чемпіонкою світу: в 2019 році у переслідуванні та в 2023 році - у спринті.
На Кубку світу з біатлону здобула 11 перемог та сумарно 22 рази піднімалася на подіум у особистих змаганнях. У лижних гонках 6 разів піднімалася до топ-3 на етапах Кубка світу та двічі фінішувала до топ-10 загального заліку.
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Нагадаємо сьогодні про завершення кар'єри оголосила ще одна зіркова біатлоністка - Марте Ольсбу-Ройселанд.