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Геррманн-Вік оголосила про завершення кар'єри

Сьогодні 22:40 88 0
Німкеня повісить лижі на цвях
Геррманн-Вік оголосила про завершення кар'єри
#Деніз Геррманн-Вік

Джерело - Чемпіон.

Німецька біатлоністка Деніз Геррманн-Вік вирішила завершити кар'єру наприкінці цього сезону.

Про це повідомляє сама спортсменка.

34-річна німкеня перейшла в біатлон у 2016 році з лижних гонок. Геррманн-Вік здобула золото Олімпіади-2022 у Пекіні в індивідуальній гонці та двічі ставала чемпіонкою світу: в 2019 році у переслідуванні та в 2023 році - у спринті.

На Кубку світу з біатлону здобула 11 перемог та сумарно 22 рази піднімалася на подіум у особистих змаганнях. У лижних гонках 6 разів піднімалася до топ-3 на етапах Кубка світу та двічі фінішувала до топ-10 загального заліку.

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Допис, поширений Denise Herrmann-Wick (@denise.herrmann)

Нагадаємо сьогодні про завершення кар'єри оголосила ще одна зіркова біатлоністка - Марте Ольсбу-Ройселанд.

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