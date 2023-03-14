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Лідер збірної Норвегії завершить кар'єру після закінчення сезону

Сьогодні 14:40 131 0
Ройзеланн завершить кар'єру після закінчення поточного сезону.
Лідер збірної Норвегії завершить кар'єру після закінчення сезону
#Ройселанд

Джерело - nrk.

Лідерка збірної Норвегії з біатлону Марте Ольсбу-Ройселанд завершить кар'єру за підсумками сезону 2022/23.

Про це розповіла сама біатлоністка.

32-річна біатлоністка прийняла рішення виступити на етапі Кубка світу в Холменколлені (Фінляндія), а потім завершить кар'єру.

"Це рішення було прийнято не вчора. Я думала про це давно і відчувала це протягом усього року. Я думаю, що час настав", - відзначила Ройселанд.

У норвежки є 13 нагород чемпіонатів світу, що є рекордом для жіночого біатлону. Також на її рахунку 19 особистих перемог, 7 срібних і 19 бронзових медалей, а також Великий кришталевий глобус, який вона завоювала в сезоні-2021/22.

Раніше Вірер виграла масстарт на етапі Кубка світу в Естерсунді.

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