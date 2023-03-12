Дудченко про 16 місце у масстарті: У принципі, гонкою задоволений

Під час чоловічого масстарту у шведському Естерсунді в межах восьмого етапу Кубка світу не було вітру.

Про це розповів українець Антон Дудченко.

"Вітру не було на стрільбищі, погода була ідеальна. Той промах був моєю помилкою, бо я поспішив. У принципі, гонкою задоволений. 16 місце - не так погано, це кращий результат у масстартах. Звісно, що є над чим ще працювати, є сили прогресувати, тому, в цілому, задоволений", - сказав Дудченко.