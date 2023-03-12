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Дудченко про 16 місце у масстарті: У принципі, гонкою задоволений

Сьогодні 20:22 140 0
Українець прокоментував 16-е місце в масстарті
Дудченко про 16 місце у масстарті: У принципі, гонкою задоволений
#Антон Дудченко, #Кубок світу з біатлону

Джерело - Biathlon.com.ua.

Під час чоловічого масстарту у шведському Естерсунді в межах восьмого етапу Кубка світу не було вітру.

Про це розповів українець Антон Дудченко.

"Вітру не було на стрільбищі, погода була ідеальна. Той промах був моєю помилкою, бо я поспішив. У принципі, гонкою задоволений. 16 місце - не так погано, це кращий результат у масстартах. Звісно, що є над чим ще працювати, є сили прогресувати, тому, в цілому, задоволений", - сказав Дудченко.

Нагадаємо, перемогу в масстарті здобув Ветле-С'стад Крістіансен з Норвегії.

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