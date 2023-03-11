Визначилися володарі Малих кришталевих глобусів в естафетах Кубка світу

Чоловіча й жіноча гонки відбулися в рамках восьмого етапу в Естерсунді.

На Кубку світу з біатлону відбулися заключні естафети сезону 2022/23.

У чоловічій та жіночій естафеті тріумфували збірні Норвегії. Попри перемогу в Естерсунді, у жіночому естафетному заліку норвежки поступилися лідерством збірній Франції. Француженки виграли дві естафети цього сезону — в Гохфільцені та Антгольці, ще одного разу фінішувавши другими.

Водночас чоловічій збірній Норвегії не було рівних у загальному заліку - відстань від дворазових срібних призерів з Німеччини на другій позиції становила 120 очок.

Серед українських команд найкраще себе проявили чоловіки, які розділили сьоме місце з Фінляндією. Натомість жіноча збірна України, що завершила рік на 10-й сходинці.

Загальний залік естафетних гонок Кубка світу 2022/23:

Чоловіки:

1. Норвегія — 450 очок

2. Німеччина — 330

3. Франція — 320

4. Швеція — 256

5. Австрія — 190

6. Італія — 182

7. Фінляндія — 180

7. Україна — 180

9. Чехія — 175

10. Словенія — 161

Жінки:

1. Франція — 345 очок

2. Норвегія — 325

3. Швеція — 321

4. Німеччина — 320

5. Італія — 252

6. Швейцарія — 205

7. Чехія — 188

8. Австрія — 183

9. Фінляндія — 153

10. Україна — 149