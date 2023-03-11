Визначилися володарі Малих кришталевих глобусів в естафетах Кубка світу

Джерело - suspilne.media.
На Кубку світу з біатлону відбулися заключні естафети сезону 2022/23.
У чоловічій та жіночій естафеті тріумфували збірні Норвегії. Попри перемогу в Естерсунді, у жіночому естафетному заліку норвежки поступилися лідерством збірній Франції. Француженки виграли дві естафети цього сезону — в Гохфільцені та Антгольці, ще одного разу фінішувавши другими.
Водночас чоловічій збірній Норвегії не було рівних у загальному заліку - відстань від дворазових срібних призерів з Німеччини на другій позиції становила 120 очок.
Серед українських команд найкраще себе проявили чоловіки, які розділили сьоме місце з Фінляндією. Натомість жіноча збірна України, що завершила рік на 10-й сходинці.
Загальний залік естафетних гонок Кубка світу 2022/23: