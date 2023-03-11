Головне
Усик та Ф'юрі домовилися про проведення бою
Сьогодні 08:18 4529 5
Челсі з асистом Мудрика переміг Лестер, Ліверпуль поступився Борнмуту Забарного: результати 27 туру АПЛ
Сьогодні 21:26 881
Зінченко – знову найкращий: як магічне ноу-хау українця веде Арсенал до чемпіонства
Сьогодні 21:05 865
Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО
Сьогодні 19:04 9269
Збірна України фінішувала п'ятою в естафеті Кубка світу в Естерсунді
Сьогодні 18:43 690
Чорноморець зіграв внічию з Металістом 1925 у 17 турі УПЛ
Сьогодні 16:57 230
Україна - дев'ята в естафеті Кубка світу в Естерсунді
Сьогодні 16:16 402
Металіст поступився Інгульцю в 17 турі УПЛ
Сьогодні 15:52 341
Зоря розібралася з ФК Львів у 17 турі УПЛ
Сьогодні 15:52 374
Арсенал проти Ман Сіті — реальні перегони чи команди з різними цілями?
Сьогодні 15:41 697
Прямі трансляції

Визначилися володарі Малих кришталевих глобусів в естафетах Кубка світу

Сьогодні 22:10 131 0
Чоловіча й жіноча гонки відбулися в рамках восьмого етапу в Естерсунді.
Визначилися володарі Малих кришталевих глобусів в естафетах Кубка світу

Джерело - suspilne.media.

На Кубку світу з біатлону відбулися заключні естафети сезону 2022/23. 

У чоловічій та жіночій естафеті тріумфували збірні Норвегії.  Попри перемогу в Естерсунді, у жіночому естафетному заліку норвежки поступилися лідерством збірній Франції. Француженки виграли дві естафети цього сезону — в Гохфільцені та Антгольці, ще одного разу фінішувавши другими.

Водночас чоловічій збірній Норвегії не було рівних у загальному заліку - відстань від дворазових срібних призерів з Німеччини на другій позиції становила 120 очок.

Серед українських команд найкраще себе проявили чоловіки, які розділили сьоме місце з Фінляндією. Натомість жіноча збірна України, що завершила рік на 10-й сходинці.

Загальний залік естафетних гонок Кубка світу 2022/23: 

Чоловіки:
1. Норвегія — 450 очок
2. Німеччина — 330
3. Франція — 320
4. Швеція — 256
5. Австрія — 190
6. Італія — 182
7. Фінляндія — 180
7. Україна — 180
9. Чехія — 175
10. Словенія — 161
Жінки:
1. Франція — 345 очок
2. Норвегія — 325
3. Швеція — 321
4. Німеччина — 320
5. Італія — 252
6. Швейцарія — 205
7. Чехія — 188
8. Австрія — 183
9. Фінляндія — 153
10. Україна — 149
Нагадаємо, збірна України фінішувала п'ятою в естафеті Кубка світу в Естерсунді.
Коментарі ()
Популярне зараз
Коваленко заробив переможний пенальті в матчі з Інтером у Серії А - ВІДЕО Коваленко заробив переможний пенальті в матчі з Інтером у Серії А - ВІДЕО 2333
Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО 9269
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 2496
Усик та Ф'юрі домовилися про проведення бою Усик та Ф'юрі домовилися про проведення бою 4529 5
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу естафету в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу естафету в Естерсунді 1865
Гордон запропонував Поворознюку забути про конфлікт? Президент Інгульця записав відповідь - ВІДЕО Гордон запропонував Поворознюку забути про конфлікт? Президент Інгульця записав відповідь - ВІДЕО 2003
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 19165
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 32797
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 26494
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44312
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 19687
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8017 1