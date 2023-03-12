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Тищенко: Недаремно працював увесь рік

Сьогодні 13:26 165 0
Біатлоніст прокоментував свій виступ в естафеті
Тищенко: Недаремно працював увесь рік
#Артем Тищенко

Джерело - biathlon.com.ua.

Біатлоніст збірної України Артем Тищенко задоволений довірою тренерів, які поставили спортсмена на чоловічу естафету на 8-му етапі Кубка світу в Естерсунді.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я був задоволений тим, що Юрай поставив мене у склад. Я дуже давно вже не бігав естафети на Кубку світу, і дуже хотілося випробувати себе. Вважаю, що з етапом впорався: стріляв досить швидко з одним запасним, по трасі було важкувато, але боровся як міг. А 20 секунд програшу за етап… Раніше програвав більше. В цілому, задоволений тим, як вдалося пробігти.

Перші етапи для мене звичні, тому я, чесно кажучи, на нього і розраховував.

Коли прилетіли до Канади, то, напевне, перших днів три було досить важко. Вночі прокидався, не міг спати. А ось після повернення до Європи адаптувався досить швидко, і великих проблем із часом не було.

У Кенморі ми змагались на висоті за 1400 метрів. Звичайно, різниця відчувається: в горах інші відчуття, бігати завжди важче. Але я побоювався, що тут мені буде важко: на Кубку IBU довелось провести шість гонок за вісім днів – відчувалась значна втома. Але тут почуваюсь досить непогано.

Для багатьох вболівальників чималим здивуванням є моя швидкість в останній місяць? Ну я не даремно працював увесь рік - старався, був дуже вмотивований. І, звісно, я радий, що вдалось і покращити швидкість, і підвищити стабільність результатів", - сказав Тищенко.

Нагадаємо, що збірна України фінішувала 5-ою у чоловічій естафеті Кубка світу в Естерсунді.

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