Прима: Не можу виступати на повну силу

Біатлоніст збірної України Артем Прима залишився задоволеним своїм виступом у чоловічій естафеті 8-го етапу Кубка світу в Естерсунді.

Про це заявив сам спортсмен.

"Якщо взяти в цілому всю естафету, то я задоволений результатом, бо гонка була дуже конкурентною, у тому плані, що результати досить щільні. На перших етапах в 40-50 секундах бігли 8-10 команд. Це дуже щільно. Вже на останньому етапі більші відриви пішли: хтось на коло заїхав, а хтось сильніше пішов. А в цілому, дуже добра естафета була. Хлопці всі молодці. Добре спрацювали і сервісна бригада, і тренери. Проблем не було, лижі працювали гарно. Щодо себе, то більш-менш своїм етапом задоволений.

Я вже говорив, що не знаходжусь на даний момент в оптимальній формі. Є деякі проблеми зі здоров’ям. На це є причини, і я їх знаю. Тренер та лікар у курсі справи. Та вирішили все ж добігати цей сезон так, як є. А потім розбиратися, лікуватися і все інше. Тож на даний момент бігаю, як можу. Звісно, що своїм ходом по дистанції я незадоволений, бо не можу виступати на повну силу. Старався тримати той максимум, який можу на сьогодні", - сказав Прима.