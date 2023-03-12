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Прима: Не можу виступати на повну силу

Сьогодні 12:55 117 0
Українець прокоментував виступ у чоловій естафеті
Прима: Не можу виступати на повну силу
#Артем Прима

Джерело - biathlon.com.ua.

Біатлоніст збірної України Артем Прима залишився задоволеним своїм виступом у чоловічій естафеті 8-го етапу Кубка світу в Естерсунді.

Про це заявив сам спортсмен.

"Якщо взяти в цілому всю естафету, то я задоволений результатом, бо гонка була дуже конкурентною, у тому плані, що результати досить щільні. На перших етапах в 40-50 секундах бігли 8-10 команд. Це дуже щільно. Вже на останньому етапі більші відриви пішли: хтось на коло заїхав, а хтось сильніше пішов. А в цілому, дуже добра естафета була. Хлопці всі молодці. Добре спрацювали і сервісна бригада, і тренери. Проблем не було, лижі працювали гарно. Щодо себе, то більш-менш своїм етапом задоволений.

Я вже говорив, що не знаходжусь на даний момент в оптимальній формі. Є деякі проблеми зі здоров’ям. На це є причини, і я їх знаю. Тренер та лікар у курсі справи. Та вирішили все ж добігати цей сезон так, як є. А потім розбиратися, лікуватися і все інше. Тож на даний момент бігаю, як можу. Звісно, що своїм ходом по дистанції я незадоволений, бо не можу виступати на повну силу. Старався тримати той максимум, який можу на сьогодні", - сказав Прима.

Нагадаємо, що збірна України фінішувала 5-ою у чоловічій естафеті Кубка світу в Естерсунді.

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