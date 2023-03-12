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Жіноча естафета в Естерсунді: огляд гонки 8 етапу Кубка світу

Сьогодні 15:40 222 0
Збірна України фінішувала дев'ятою в естафеті
Жіноча естафета в Естерсунді: огляд гонки 8 етапу Кубка світу
#Анастасія Меркушина, #Олена Білосюк, #Дар'я Блашко, #Юлія Джима

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегії виграла жіночу естафету у шведському Естерсунді в рамках 8-го етапу Кубка світу з біатлону сезону-2022/23.

Збірна України у складі - Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар’я Блашко, Анастасія Меркушина, прийшла дев'ятою. Таким чином українки повторили свій рекорд сезону в цій дисципліні.

Кубок світу 2022/23
Естерсунд, Швеція
11 березня
1. Норвегія (0+4)  1:08:00,7
2. Франція (0+7)  +15,2
3. Німеччина (0+7)  +27,2
4. Італія (0+7)  +49,0
5. Швеція (0+10)  +1:10,9
6. Австрія (0+3)  +1:53,8
...
9. Україна (0+4)  +3:12,9
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