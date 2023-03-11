Україна - дев'ята в естафеті Кубка світу в Естерсунді

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегії виграла жіночу естафету у шведському Естерсунді в рамках 8-го етапу Кубка світу з біатлону сезону-2022/23.

Другими фінішувала команда Франції, замкнули трійку німкені.

Збірна України у складі - Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар’я Блашко, Анастасія Меркушина, прийшла дев'ятою. Таким чином українки повторили свій рекорд сезону в цій дисципліні.

Кубок світу 2022/23

Естерсунд, Швеція

Жінки, Естафета

11 березня