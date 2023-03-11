Україна - дев'ята в естафеті Кубка світу в Естерсунді

Джерело - Чемпіон.
Збірна Норвегії виграла жіночу естафету у шведському Естерсунді в рамках 8-го етапу Кубка світу з біатлону сезону-2022/23.
Другими фінішувала команда Франції, замкнули трійку німкені.
Збірна України у складі - Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар’я Блашко, Анастасія Меркушина, прийшла дев'ятою. Таким чином українки повторили свій рекорд сезону в цій дисципліні.
Кубок світу 2022/23
Естерсунд, Швеція
Жінки, Естафета
11 березня
1. Норвегія (0+4) 1:08:00,7
2. Франція (0+7) +15,2
3. Німеччина (0+7) +27,2
4. Італія (0+7) +49,0
5. Швеція (0+10) +1:10,9
6. Австрія (0+3) +1:53,8
...
9. Україна (0+4) +3:12,9