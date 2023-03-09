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Індивідуальна гонка в Естерсунді: огляд гонки 8 етапу Кубка світу

Сьогодні 20:25 208 0
Найкращою з українок стала Олена Білосюк
Індивідуальна гонка в Естерсунді: огляд гонки 8 етапу Кубка світу

Джерело - Чемпіон.

Італійська біатлоністка Доротея Вірер виграла індивідуальну гонку на етапі Кубка світу у шведському Естерсунді.

Три українки увійшли в залікову зону. Найкращий результат продемонструвала Олена Білосюк - 32-а позиція.

Кубок світу 2022/23
Естерсунд, Швеція
9 березня
  • 1. Доротея Вірер  (0+0+0+0)  41:19,6
  • 2. Ліза Віттоцці  (0+0+0+0)  +25,5
  • 3. Деніз Херрманн-Вік  (1+0+0+0)  +1:38,8
  • ...
  • 32. Олена Білосюк  (0+0+0+0)  +4:41,4
  • 37. Юлія Джима  (0+0+2+0)  +5:01,9
  • 38. Анастасія Меркушина  (1+0+1+0)  +5:04,1
  • 54. Дар'я Блашко  (0+1+0+0)  +6:00,4
  • 72. Любов Кип'яченкова  (1+0+2+1)  +8:32,5
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