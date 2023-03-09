Індивідуальна гонка в Естерсунді: огляд гонки 8 етапу Кубка світу

Джерело - Чемпіон.
Італійська біатлоністка Доротея Вірер виграла індивідуальну гонку на етапі Кубка світу у шведському Естерсунді.
Три українки увійшли в залікову зону. Найкращий результат продемонструвала Олена Білосюк - 32-а позиція.
Кубок світу 2022/23
Естерсунд, Швеція
9 березня
- 1. Доротея Вірер (0+0+0+0) 41:19,6
- 2. Ліза Віттоцці (0+0+0+0) +25,5
- 3. Деніз Херрманн-Вік (1+0+0+0) +1:38,8
- ...
- 32. Олена Білосюк (0+0+0+0) +4:41,4
- 37. Юлія Джима (0+0+2+0) +5:01,9
- 38. Анастасія Меркушина (1+0+1+0) +5:04,1
- 54. Дар'я Блашко (0+1+0+0) +6:00,4
- 72. Любов Кип'яченкова (1+0+2+1) +8:32,5