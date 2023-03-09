Головне
Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 06:25 2068
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 15:59 3289
Феєнорд – молодий, енергійний, але вразливий: 5 особливостей суперника Шахтаря в Лізі Європи
Сьогодні 15:55 969
Українки провалили індивідуальну гонку на етапі Кубка світу в Естерсунді
Сьогодні 15:51 167
Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи
Сьогодні 09:12 2938
Костюк не змогла подолати перше коло на WTA Indian Wells Open
Сьогодні 06:55 829 2
Цуренко вийшла в друге коло WTA Indian Wells Open
Сьогодні 06:38 394
Баварія - ПСЖ 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів
Вчора 23:53 2280
Ястремська обіграла Бондар на старті турніру WTA в Індіан-Веллс
Вчора 23:47 611
Збірна України зіграла внічию з Нідерландами у кваліфікації ЧС-2024
Вчора 22:39 691
Прямі трансляції

Українки провалили індивідуальну гонку на етапі Кубка світу в Естерсунді

Сьогодні 15:51 167 0
Перемогу здобула Доротея Вірер
Українки провалили індивідуальну гонку на етапі Кубка світу в Естерсунді
#Олена Білосюк, #Вірер, #Юлія Джима

Джерело - Чемпіон.

Італійська біатлоністка Доротея Вірер здобула індивідуальну гонку на етапі Кубка світу в шведському Естерсунді.

Друге місце посіла її співвітчизниця Ліза Віттоцці. Трійку замкнула Деніз Херманн з Німеччини.

Три українки увійшли в залікову зону. Найкращий результат продемонструвала Олена Білосюк - 32-а позиція.

Кубок світу 2022/23
Естерсунд, Швеція
Жінки, Індивідуальна гонка
9 березня
  • 1. Доротея Вірер  (0+0+0+0)  41:19,6
  • 2. Ліза Віттоцці  (0+0+0+0)  +25,5
  • 3. Деніз Херрманн-Вік  (1+0+0+0)  +1:38,8
  • ...
  • 32. Олена Білосюк  (0+0+0+0)  +4:41,4
  • 37. Юлія Джима  (0+0+2+0)  +5:01,9
  • 38. Анастасія Меркушина  (1+0+1+0)  +5:04,1
  • 54. Дар'я Блашко  (0+1+0+0)  +6:00,4
  • 72. Любов Кип'яченкова  (1+0+2+1)  +8:32,5

  Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу індивідуальну гонку в Естерсунді

Коментарі ()
Популярне зараз
Баварія - ПСЖ 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів Баварія - ПСЖ 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів 2280
Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи 2068
Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи 2938
Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 3209
Маркевич: Продати Циганкова за 5 млн євро – це смішно Маркевич: Продати Циганкова за 5 млн євро – це смішно 2461
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи 3289
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 18441
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 66057
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44250
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 65572
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 146189 7
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 22027