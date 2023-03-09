Дудченко - дванадцятий в індивідуальній гонці Кубка світу в Естерсунді

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

Німецький біатлоніст Бенедикт Долль здобув перемогу в індивідуальній гонці у шведському Естерсунді в рамках восьмого етапу Кубка світу.

Друге місце зайняв італієць Томазо Джакомель, норвежець Ветле Крістіансен замкнув трійку найкращих.

Україну представили Антон Дудченко (6), Артем Прима (15), Богдан Цимбал (49), Артем Тищенко (77), Денис Насико (90). Найкращим з українців став Антон Дудченко, який з двома промахами прийшов 11 та програв переможцю понад 3 хвилини.

Денис Насико з одним промахом фінішував 19-им, Богдан Цимбал прийшов - 39.

Кубок світу 2022/23

Естерсунд, Швеція

Чоловіки, Індивідуальна гонка

9 березня