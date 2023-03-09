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Дудченко - дванадцятий в індивідуальній гонці Кубка світу в Естерсунді

Сьогодні 18:53 367 0
Результати гонки
Дудченко - дванадцятий в індивідуальній гонці Кубка світу в Естерсунді
#Антон Дудченко

Джерело - Чемпіон.

Німецький біатлоніст Бенедикт Долль здобув перемогу в індивідуальній гонці у шведському Естерсунді в рамках восьмого етапу Кубка світу.

Друге місце зайняв італієць Томазо Джакомель, норвежець Ветле Крістіансен замкнув трійку найкращих.

Україну представили Антон Дудченко (6), Артем Прима (15), Богдан Цимбал (49), Артем Тищенко (77), Денис Насико (90). Найкращим з українців став Антон Дудченко, який з двома промахами прийшов 11 та програв переможцю понад 3 хвилини.

Денис Насико з одним промахом фінішував 19-им, Богдан Цимбал прийшов - 39.

Кубок світу 2022/23
Естерсунд, Швеція
Чоловіки, Індивідуальна гонка
9 березня
    1. Бенедикт Долль (Німеччина, 0+0+0+0) 48:43.4 хвилини
    2. Томмазо Джакомель (Італія, 0+1+0+0) +1:09.1
    3. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+1+0+0) +1:11.5
    4. Філіпп Наврат (Німеччина, 1+0+0+1) +1:51.4
    5. Роман Реес (Німеччина, 0+0+0+1) +2:02.1
    6. Ерік Перро (Франція, 1+0+0+0) +2:07.8
    ....
    12. Антон Дудченко (Україна, 1+1+0+0) +3:03.4
    25. Денис Насико (Україна, 0+0+0+1) +4:17,0
    39. Богдан Цимбал (Україна, 0+0+1+0) +5:14.6
    46. Артем Прима (Україна, 0+0+2+1) +5:34.1
    54. Артем Тищенко (Україна, 2+0+1+1) +6:33.6
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