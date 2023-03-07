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Лідер збірної Швеції пропустить старт етапу Кубка світу в Остерсунді

Сьогодні 20:11 277 0
На повернення біатлоніста в команді очікують на вихідних
Лідер збірної Швеції пропустить старт етапу Кубка світу в Остерсунді
Фото: AP
#Себастьян Самуельссон

Джерело - Суспільне Спорт.

Лідер чоловічої збірної Швеції з біатлону Себастьян Самуельссон пропустить стартову гонку восьмого етапу Кубка світу в Остерсунді. 

Про це повідомляє Nordic Mag.

Олімпійський чемпіон Пхьончхана здав позитивний тест на COVID-19.

Попри позитивний тест у біатлоніста в команді розраховують, що після індивідуальної гонки Себастьян встигне відновитися перед заключними стартами етапу - чоловічою естафетою 11 березня та масстартом 12-го числа.

Відтак Самуельссон долучився до норвежців Йоганнеса Бо, Штурли Легрейда і Тар'єя Бо в переліку біатлоністів, що не братимуть участь у перших гонках Остерсунда через коронавірусну хворобу. У команді Норвегії також очікують побачити своїх лідерів на трасі ще до закінчення восьмого етапу сезону.

Позитивні тести у березні також здали лідер команди Франції Кантен Фійон-Має та капітан збірної України Дмитро Підручний, який достроково закінчив свій сезон.

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