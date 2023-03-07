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Санітра: Топ-10 - наша мета на останні старти Кубка світу

Сьогодні 11:41 237 0
Юрай Санітра прокоментував результати національної команди на сьомому етапу Кубка світу у чеському Нове-Место та оцінив прогрес у заліку Кубка Націй.
Санітра: Топ-10 - наша мета на останні старти Кубка світу
#Юрай Санітра

Джерело - suspilne.media.

Збірна України повинна закріпитися у топ-10 заліку Кубка Націй.

Про це розповів головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра.

"Гадаю, що не лише у змішаних естафетах, але й в останніх стартах наші спортсмени принесли багато емоцій. Але цей день був особливим. Були дуже близькими до медалі. Але вся команда: і жіноча, і чоловіча - впоралася зі своєю задачею.

Для нас було важливим набрати очки у Кубку Націй. Показали себе добре. Атмосфера, яка тут була - можна було помітити, що виступала команда України, а вболівальники бачили, що боролися до останнього.

Ми виконали своє завдання: що стосується місця у Кубку Націй, то ми вже йдемо дев'ятими. Топ-10 - наша мета на останні старти Кубка світу в Естерсунді та Голменколлені", - сказав Санітра.

Нагадаємо, Підручний достроково завершив сезон через коронавірус.

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