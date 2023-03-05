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Брати Бо отримали позитивні тести на коронавірус

Сьогодні 15:13 180 0
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Брати Бо отримали позитивні тести на коронавірус
#Йоганнес Бо

Джерело - NRK.

Норвезькі біатлоністи Йоганнес і Тар’єй Бо отримали позитивні тести на коронавірус та пропускають змішані естафети на сьомому етапі Кубка світу у Нове Место.

Про це заявив сам Йоганнес Бо.

"Ми обидва не впевнені. Насправді не знаємо, чи є він у нас чи ні, але і я, і Йоханнес мали позитивний тест із слабкою лінією. Потім у нас був один тест, який нічого не показував. Ми відчуваємо себе на 100 відсотків, але ми схвильовані тим, чи заразилися ми від Легрейда раніше цього тижня.

Боїмося, що це найгірше. Побачимо, що буде далі.

Не думаю, що ми когось заразили на етапі, коли бігли самі на дистанції" - сказав Йоганнес Бо.

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