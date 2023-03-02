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Підручний: Можливо, деякі гонки пропускатиму

Вчора 23:25 210 0
Дмитро Підручний прокоментував результати спринту
Підручний: Можливо, деякі гонки пропускатиму
#Дмитро Підручний

Джерело - suspilne.media.

Дмитро Підручний задоволений результатом спринту на Кубку світу у Нове-Место (32 місце).

Про це розповів сам український біатлоніст.

"Почувався чудово, біглося непогано. Звичайно, я постійно відчуваю дискомфорт, бо м’язи та зв’язки на прооперованій нозі ще не повністю готові. В Обергофі було так, що з кожною гонкою дискомфорт збільшувався і нога більше починала боліти. Тому сподіваюся, що до кінця сезону я витримаю. Можливо, доведеться якісь гонки пропускати. Але сподіваюся, що зараз вистачить того запасу сил, який є в тій нозі, щоб добігати сезон.

Права нога, в принципі, не така, як ліва. Певні відрізки траси мені важко даються, через те, що вона ще слабка, і я на інших відрізках траси намагаюсь це компенсувати, де виходить краще.

З причинами хиб на стрільбі поки не розібрався. Скажу, що пристрілка була вже якась нервова — не така, як має бути. Важко було пристрілятися. Поки важко дати відповідь, але за ці дні сподіваюся знайти й виправити ці помилки.

Результат оцінюю явно не позитивно. Не можу сказати, що це дуже поганий результат. Та ще й з трьома промахами, 32-ге місце — не найстрашніше, що могло б бути. Але, звичайно, я незадоволений результатом", - відзначив Підручний.

Нагадаємо, найкращий результат серед українців продемонстрував Антон Дудченко - 17-те місце.

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