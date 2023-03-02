Сім найяскравіших перемог українського біатлону

Джерело - Чемпіон.

2 березня вся світова біатлонна спільнота відзначає день народження, який було започатковано під час першого чемпіонату світу в Австрії в 1958 році, свого виду спорту.

Біатлон в Україні - культовий вид спорту і головний серед зимових. За часів української незалежності українські біатлоністи подарували вітчизняним уболівальникам чимало яскравих і радісних емоцій, найвищою точкою яких, напевне, стала перемога жіночої збірної в естафеті на Олімпійських іграх-2014.

Саме з тієї історичної перемоги розпочинаємо згадувати найяскравіші перемоги українського біатлону.

Жіноча збірна

Коли: 2014 рік, Олімпіада-2014 в Сочі

Досягнення: золота медаль і звання олімпійських чемпіонок

Юлія Джима, Віта і Валя Семеренко, а також Олена Підгрушна виграли для України перше золото на Олімпійських іграх. Наша четвірка вважалася головним фаворитом естафети й уже безпосередньо на етапі не залишила жодних шансів своїм суперницям. Другі росіянки програли українкам майже 30 секунд. Підгрушна фінішувала з українським прапором на землі агресора, що робить цю перемогу неоціненною!

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Андрій Дериземля

Коли: 2007-й рік, чемпіонаті світу в Антгольці (Італія)

Досягнення: бронзова медаль

Першого великого успіху у чоловічому біатлоні збірна України чекала набагато довше, ніж у жіночому. Прогалину у 2007 році на чемпіонаті світу в Антгольці заповнив Андрій Дериземля, який здобув бронзу у спринті.

Дериземля досі залишається найтитулованішим українським біатлоністом та має в активі 2 нагороди чемпіонату світу та 11 – етапів Кубка світу.

Валентина Цербе

Коли: 1994-й рік, Олімпіада-1994 в Ліллегаммері (Норвегія)

Досягнення: бронзова медаль у спринті (7,5 км)

Медаль Цербе стала першою для України на зимових Олімпійських іграх. Уродженка Житомирщини на той момент вважалася однією з найсильніших біатлоністок планети і її медаль не можна назвати випадковою.

Перегони пройшли в рівній боротьбі й до золота українці не вистачило якихось 1,2 секунди. Перемогу ж здобула представниця Канади – Міріам Бедар, білоруска Світлана Парамигіна стала другою. За бронзу Валентина отримала 5 тис. доларів і квартиру в Прилуках, де й проживає досі.

Олена Підгрушна

Коли: 2013-й рік, чемпіонат світу в Нове-Место (Чехія)

Досягнення: 1 золото, 1 срібло, 1 бронза

Чинний капітан збірної України Олена Підгрушна свій найкращий у кар'єрі сезон провела у 2013 році. На чемпіонаті світу у Нове-Место вона стала другою після Олени Зубрилової українською біатлоністкою, яка виграла чемпіонат світу.

Підгрушна стала найсильнішою у спринті. Загалом же вона на світовій першості у Чехії зібрала повний комплект нагород, також отримавши бронзу перегони переслідування та естафетне срібло. Разом з нею на п'єдестал також піднялися Віта Семеренко, Валя Семеренко та Юлія Джима, які через рік взяли золото Оліміпади-2014.

Валентина Семеренко

Екслідерка українського жіночого біатлону має безліч нагород змагань найвищого рівня, у тому числі - вона входила до "золотої естафети" на Олімпійських іграх у Сочі, які ми згадали вище. Однак є в активі однієї з сестер двоє епічних індивідуальних перегонів.

Коли: 2015-й рік, чемпіонат світу в Контіолахті (Фінляндія)

Досягнення: золота медаль

Сезоні 2014/15 - найуспішніший для Валі в особистому плані. Українка тривалий час боролася навіть за перемогу в загальному заліку Кубка світу, однак завершила сезон третьою в "тоталі".

А на чемпіонаті світу в Фінляндії Семеренко виграла мас-старт на 12,5 км, випередивши німкеню Пройсс та італійку Обергофер. Валя не була найшвидшою на лижні, але закрила усі 20 мішеней (4 вогневих рубежі) і успішно відбила атаки німкені на фінішному колі.

Коли: 2013-й рік, етап Кубка світу в Аннесі (Франція)

Досягнення: золота медаль

Першу і єдину перемогу на етапах Кубка світу Валентина здобула у 2013 році, на початку легендарного олімпійського сезону. У французькому Аннесі українка продемонструвала майстер-клас фінішної атаки росіянці старих і фінішувала наодинці.

Дмитро Підручний

Коли: 2019-й рік, чемпіонат світу в Естерсунді (Швеція)

Досягнення: золота медаль

Дмитро Підручний став першим в історії українським чемпіоном світу серед чоловіків. У перегонах переслідування на чемпіонаті світу 2019-го року тернополянин випередив на 8,3 секунди самого Йоганнеса Бо. На останньому вогневому рубежі Підручний відстрілявся без промахів, а Бо останнім пострілом не вцілив у мішень. Перед фінішним колом лідерів розділяли 15 секунд і здавалося, що легендарний норвежець зможе наздогнати українського біатлоніста, однак Підручний зціпивши зуби, продемонстрував характер і не дав наблизитись титулованому суперникові.

P.S. Чотириразовою тріумфаторкою чемпіонатів світу є й колишня українка Олена Зубрилова, але в силу зрозумілих причин її в цьому списку немає. Редакція нашого сайту з лютого 2022-го року викреслила Зубрилову з когорти українських спортсменів, навіть колишніх.