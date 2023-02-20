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Україна вперше за 14 років закінчила чемпіонат світу з біатлону без медалей

Сьогодні 13:13 129 0
Українські біатлоністи вперше за 14 років жодного разу на цьому рівні не підіймали на подіум.
Україна вперше за 14 років закінчила чемпіонат світу з біатлону без медалей

Джерело - suspilne.media.

Збірна України з біатлону завершила чемпіонат світу-2023 в Обергофі без медалей. 

Україну на ЧС-2023 з біатлону представляли 12 спортсменів - по шість у чоловічій та жіночій збірних. У гонках чемпіонату світу у Обергофі взяли участь усі біатлоністи, які потрапили до заявки.

Актуально: Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати

На попередніх чемпіонатах світу збірна України здобувала мінімум одну медаль. Зокрема, з 2017 року українці постійно здобували нагороди у жіночій естафеті. Проте на чемпіонаті світу в Обергофі жіноча збірна України перервала медальну серію. А найкращим результатом в Німеччині на чемпіонаті світу з біатлону стало п'яте місце Дмитра Підручного.

Таким чином, збірна України не змогла завоювати на чемпіонаті світу жодної медалі. Це сталося вп'яте в історії "синьо-жовтих", востаннє - ще у 2009 році.

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