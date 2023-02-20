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Санітра: Можемо радіти результатам в особистих гонках

Сьогодні 11:40 278 0
Підсумки турніру від головного тренера збірної України
Санітра: Можемо радіти результатам в особистих гонках
#Юрай Санітра

Джерело - suspilne.media.

Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра оцінив виступ українських біатлоністів у індивідуальних перегонах та естафетах на чемпіонаті світу, що відбувся у німецькому Обергофі.

Про це розповів сам фахівець.

"Думаю, що вже не варто говорити, в якій ситуації ми перебували під час підготовки до цього чемпіонату світу, але й загалом впродовж цього сезону. Це може бути дуже довга розмова, яку можемо записати наприкінці сезону.

Щодо цього чемпіонату світу: ми можемо радіти результатам в особистих гонках. Перший результат – це п'яте місце Підручного, потім восьме, і за ним 12-е місце в індивідуальній гонці від Артема Тищенка та 21-ша позиція Антона Дудченка в спринті. Якщо дивитись на особисті виступи, то можу бути задоволений тим, як вони боролися в цих складних умовах.

Більше чекали від командних стартів. Потрібно сказати, що не показали себе так, як це було необхідно і в одиночній змішаній, і в змішаній, і в чоловічій естафетах. Там повинні були боротися за вищі позиції. Загалом скажу, що перша половина чемпіонату світу була дуже хороша, а друга - вже ні. Але я думаю, що й масстарт, де ми мали двох спортсменів, а могли мати й трьох, показав, що можемо в цих складних умовах боротися за хороші позиції", – розповів Санітра.

Нагадаємо, Підручний та Дудченко - за межами ТОП-20 масстарту на чемпіонаті світу.

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