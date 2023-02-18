Санітра: Блашко не готова до гарного результату в естафеті

Тренер збірної України розповів про стан Дар'ї Блашко

Джерело - Суспільне Спорт.

Дар'я Блашко, яка замінить Юлію Джиму в естафеті на чемпіонаті світу в Обергоф не зовсім готова до гонки.

Про це заявив тренер збірної України Юрай Санітра.

"На даний момент Дар’я не готова пробігти на своєму рівні. Ситуація перед естафетою склалася така, що було необхідно поміняти Юлію Джиму. Через це Даша буде бігти так, як може нині".

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"Але я, як тренер, скажу, що вона не готова до гарного результату сьогодні, до того ж й умови на трасі важкі. Зі стрільбою вона може впоратися, але фізично не готова боротися з найкращими спортсменками", - сказав Санітра.

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