Прима відібрався до першого масстарту сезону на Кубку світу

Артем Прима побіжить масстарт на Кубку світу в Ансі

Україна матиме представництво у першому чоловічому масстарті сезону Кубка світу з біатлону. За підсумками гонки переслідування туди відібрався Артем Прима.

Прима двічі поспіль фінішував у топ-20 на третьому етапі Кубка світу в Ансі. Після 18-го місця у спринті 35-річний біатлоніст посів 10-е місце у гонці переслідування, показавши найкращий результат України у сезоні на рівні Кубка світу.

Саме завдяки виступам на етапі в Ансі Прима зміг відібратися до першої гонки з масовим стартом у сезоні 2022/23. Він став другим найкращим на етапі серед тих, хто не перебуває у топ-25 заліку Кубка світу.

За підсумками двох гонок (спринт та гонка переслідування) Прима набрав 54 очки. Більше лише у представника Південної Кореї Тімофея Лапшина, який набрав 59 очок (45 - завдяки п'ятому місці у спринті).