Головне
Хорватія - Марокко: ОНЛАЙН
Сьогодні 16:56 2246
Українки провалили гонку переслідування на Кубку світу в Анессі
Сьогодні 16:23 124
Шимон Марциняк - головний арбітр фіналу ЧС-2022: двічі судив матчі Шахтаря в півфіналах єврокубків
Сьогодні 15:53 117
Фінал чемпіонату світу-2022 Аргентина - Франція в цифрах
Сьогодні 14:34 246
Прима - у ТОП-10 гонки переслідування Кубка світу в Ансі
Сьогодні 14:05 349
Український чемпіон продав золоті медалі Олімпіад задля допомоги ЗСУ
Сьогодні 10:40 307
Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:19 2558
Збірна України U-20 розгромила Південну Корею на чемпіонаті світу
Вчора 23:59 799 1
Сирота: Інфантіно - ганьба світового футболу
Вчора 23:40 472
Зозуля: Ви, пане Шевченко, і надалі тиснете руки тим, хто підтримує росію
Вчора 21:06 3617 2
Прямі трансляції

Прима - у ТОП-10 гонки переслідування Кубка світу в Ансі

Сьогодні 14:05 349 0
Український біатлоніст вперше в сезоні фінішував у топ-10 на Кубку світу
Прима - у ТОП-10 гонки переслідування Кубка світу в Ансі
#Артем Прима

Джерело - Чемпіон.

У рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в Ансі відбулась чоловіча гонка переслідування.

Перемогу у гонці здобув представник Норвегії Штурла Легрейд.

Найкращим з українців став Артем Прима, який завершив гонку 10-м. Наразі це найкращий результат і перший фініш України в топ-10 цього сезону на рівні Кубка світу в особистих гонках.

Кубок світу 2022/23
Анессі, Франція
Чоловіки, Гонка переслідування
17 грудня
1. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+0) 29:44.1
2. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+2) +24.6
3. Йоганнес Бо (Норвегія, 1+0+1+0) +35.8
4. Фаб'єн Клод (Франція, 0+0+1+1) +43.7
5. Філіп Ф'єльд Андерсен (Норвегія, 0+0+1+0) +54.1
6. Себастьян Самуельссон (Швеція, 1+0+0+1) +1:03.6
...
10. Артем Прима (Україна, 0+0+0+1) +1:21.2
31. Антон Дудченко (Україна, 1+1+1+2) + 3.22,3
35. Богдан Цимбал (Україна, 0+0+0+1) + 3.52,5

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: найкрасивіша футболістка світу підбадьорила збірну Хорватії перед бронзовим фіналом ЧС-2022 Дівчина дня: найкрасивіша футболістка світу підбадьорила збірну Хорватії перед бронзовим фіналом ЧС-2022 1337
Збірна України U-20 розгромила Південну Корею на чемпіонаті світу Збірна України U-20 розгромила Південну Корею на чемпіонаті світу 799 1
Хорватія - Марокко: ОНЛАЙН Хорватія - Марокко: ОНЛАЙН 2246
Зозуля: Ви, пане Шевченко, і надалі тиснете руки тим, хто підтримує росію Зозуля: Ви, пане Шевченко, і надалі тиснете руки тим, хто підтримує росію 3617 2
Хорватія - Марокко - онлайн-трансляція LIVE - матч за третє місце ЧС-2022 Хорватія - Марокко - онлайн-трансляція LIVE - матч за третє місце ЧС-2022 915
Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022 Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022 2558
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 7249
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 16309
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 20676
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 61751
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 39173
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37787