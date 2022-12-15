Санітра: У Лесюка знову повернулися проблеми зі здоров’ям

Джерело - Суспільне.
Тарас Лесюк пропустив спринт Кубка світу у французькому Ансі через проблеми зі здоров'ям.
Про це розповів головний тренер команди Юрай Санітра.
"У Тараса знову зранку повернулися проблеми зі здоров'ям, тому ми на перспективу вирішили в команді, що краще йому в цих умовах не стартувати. Зараз він проходить фазу відновлення, щоб надалі був на 100% здоровий. Бо вже у Гохфільцені я бачив, що він в естафеті не біг так, як міг", - сказав Санітра.
Нагадаємо, Прима - у ТОП-20 спринту на етапі Кубка світу в Анессі.