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Санітра: У Лесюка знову повернулися проблеми зі здоров’ям

Сьогодні 21:49 289 0
Тренер збірної України пояснив пропуск спринт Тарасом Лесюком
Санітра: У Лесюка знову повернулися проблеми зі здоров’ям
#Тарас Лесюк

Джерело - Суспільне.

Тарас Лесюк пропустив спринт Кубка світу у французькому Ансі через проблеми зі здоров'ям.

Про це розповів головний тренер команди Юрай Санітра.

"У Тараса знову зранку повернулися проблеми зі здоров'ям, тому ми на перспективу вирішили в команді, що краще йому в цих умовах не стартувати. Зараз він проходить фазу відновлення, щоб надалі був на 100% здоровий. Бо вже у Гохфільцені я бачив, що він в естафеті не біг так, як міг", - сказав Санітра.

Нагадаємо, Прима - у ТОП-20 спринту на етапі Кубка світу в Анессі.

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