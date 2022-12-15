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Прима - у ТОП-20 спринту на етапі Кубка світу в Анессі

Сьогодні 16:39 328 0
Перемогу здобув норвежець Йоганнес Бо
Прима - у ТОП-20 спринту на етапі Кубка світу в Анессі
#Кубок світу з біатлону

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 грудня, у французькому Анессі відбувся чоловічий спринт Кубка світу з біатлону.

Україну в гонці представили Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Віталій Мандзин.

Перемогу здобув норвежець Йоганнес Бо.

Найкращим серед українців став Артем Прима, який фінішував 18-м. Антон Дудченко посів 28-е місце. Цимбал та Мандзин в очкову зону не потрапили.

Кубок світу 2022/23
Анессі, Франція
Чоловіки, спринт
15 грудня
1.  Йоганнес-Тінгнес Бо (0+0)  22:52,2
2.  Стурла Легрейд (0+0)  +17,6
3.  Бенедікт Долль (0+0)  +38,8
...
18.  Артем Прима (0+0)  +1:35,4
28.  Антон Дудченко (0+0)  +1:49,6
44.  Богдан Цимбал (1+0)  +2:31,7
78.  Віталій Мандзин (0+2)  +3:26,2
DNS  Тарас Лесюк
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