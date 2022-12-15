Прима - у ТОП-20 спринту на етапі Кубка світу в Анессі

Перемогу здобув норвежець Йоганнес Бо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 грудня, у французькому Анессі відбувся чоловічий спринт Кубка світу з біатлону.

Україну в гонці представили Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Віталій Мандзин.

Перемогу здобув норвежець Йоганнес Бо.

Найкращим серед українців став Артем Прима, який фінішував 18-м. Антон Дудченко посів 28-е місце. Цимбал та Мандзин в очкову зону не потрапили.

Кубок світу 2022/23

Анессі, Франція

Чоловіки, спринт

15 грудня

1. Йоганнес-Тінгнес Бо (0+0) 22:52,2

2. Стурла Легрейд (0+0) +17,6

3. Бенедікт Долль (0+0) +38,8

...

18. Артем Прима (0+0) +1:35,4

28. Антон Дудченко (0+0) +1:49,6

44. Богдан Цимбал (1+0) +2:31,7

78. Віталій Мандзин (0+2) +3:26,2

DNS Тарас Лесюк