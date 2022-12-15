Прима - у ТОП-20 спринту на етапі Кубка світу в Анессі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15 грудня, у французькому Анессі відбувся чоловічий спринт Кубка світу з біатлону.
Україну в гонці представили Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Віталій Мандзин.
Перемогу здобув норвежець Йоганнес Бо.
Найкращим серед українців став Артем Прима, який фінішував 18-м. Антон Дудченко посів 28-е місце. Цимбал та Мандзин в очкову зону не потрапили.
Кубок світу 2022/23
Анессі, Франція
Чоловіки, спринт
15 грудня
15 грудня
1. Йоганнес-Тінгнес Бо (0+0) 22:52,2
2. Стурла Легрейд (0+0) +17,6
3. Бенедікт Долль (0+0) +38,8
...
18. Артем Прима (0+0) +1:35,4
28. Антон Дудченко (0+0) +1:49,6
44. Богдан Цимбал (1+0) +2:31,7
78. Віталій Мандзин (0+2) +3:26,2
DNS Тарас Лесюк