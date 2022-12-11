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Джима потрапила до складу збірної України на третій етап Кубка світу

Сьогодні 18:54 245 0
Джима потрапила до складу збірної України на третій етап Кубка світу
#Анастасія Меркушина, #Олена Білосюк, #Дар'я Блашко, #Юлія Джима

Джерело - Суспільне Спорт.

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на третій етап Кубка світу в Ансі.

Про це повідомляє Суспільне.

До складу української команди повертається Юлія Джима, яка нещодавно перенесла коронавірус. Для Юлії це будуть перші старти з Олімпіади-2022.

Етап в Ансі відбудеться з 15 до 18 грудня. Це останні змагання у 2022 році.

Склад збірної України: Юлія Джима, Дар'я Блашко, Анна Кривонос, Олена Білосюк, Анастасія Меркушина.

Нагадаємо жіноча збірна України фінішувала 12-ою в естафеті на другому етапі Кубка світу.

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