Джима потрапила до складу збірної України на третій етап Кубка світу

Джерело - Суспільне Спорт.

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на третій етап Кубка світу в Ансі.

Про це повідомляє Суспільне.

До складу української команди повертається Юлія Джима, яка нещодавно перенесла коронавірус. Для Юлії це будуть перші старти з Олімпіади-2022.

Етап в Ансі відбудеться з 15 до 18 грудня. Це останні змагання у 2022 році.

Склад збірної України: Юлія Джима, Дар'я Блашко, Анна Кривонос, Олена Білосюк, Анастасія Меркушина.

Нагадаємо жіноча збірна України фінішувала 12-ою в естафеті на другому етапі Кубка світу.