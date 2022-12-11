Жіноча збірна України - 12 у естафеті на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 11 грудня, в австрійському Гохфільцені відбулася жіноча естафета Кубка світу.
Перемогу здобула збірна Франції
Україна представили Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Дар’я Блашко та Олена Білосюк.
Українки завершили гонку на 12-й позиції.
Кубок світу 2022/23
Гохфільцен, Австрія
Жінки, Естафета
11 грудня
11 грудня
1. Франція (0+4) 1:14:27,1
2. Швеція (0+9) +10,4
3. Італія (0+4) +18,5
4. Німеччина (0+5) +33,7
5. Норвегія (0+4) +1:12,9
6. Швейцарія (0+6) +2:14,2
...
12. Україна (1+7) +4:12,7