Головне
Збірна Франції здолала Англію в 1/4 фіналу ЧС-2022
Вчора 23:14 675
Лопес переміг Мартіна роздільним рішенням суддів
Сьогодні 08:31 479
Хегай роздільним рішенням суддів переміг Баеса
Сьогодні 06:20 748
Гол дня: Жіру розкішним ударом головою вивів Францію у півфінал ЧС-2022
Вчора 23:37 671
Англія - Франція 1:2. Як це було
Вчора 23:00 5377 1
Котовський виборов срібло на Кубку Європи з лижної акробатики
Вчора 20:39 278
Збірна Марокко встановила історичне досягнення на чемпіонаті світу
Вчора 20:28 699
Марокко - Португалія 1:0. Як це було
Вчора 18:57 5358
Збірна Португалії несподівано поступилася Марокко в 1/4 фіналу ЧС-2022
Вчора 18:57 1088 1
Збірна України стала 12-ю в естафеті Кубка світу у Гохфільцені
Вчора 16:13 571
Прямі трансляції

Жіноча збірна України - 12 у естафеті на Кубку світу

Сьогодні 14:18 356 0
Перемогу здобула збірна Франції
Жіноча збірна України - 12 у естафеті на Кубку світу
#Кубок світу з біатлону

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 грудня, в австрійському Гохфільцені відбулася жіноча естафета Кубка світу.

Перемогу здобула збірна Франції

Україна представили Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Дар’я Блашко та Олена Білосюк.

Українки завершили гонку на 12-й позиції.

Кубок світу 2022/23
Гохфільцен, Австрія
Жінки, Естафета
11 грудня
1. Франція (0+4)  1:14:27,1
2. Швеція (0+9)  +10,4
3. Італія (0+4)  +18,5
4. Німеччина (0+5)  +33,7
5. Норвегія (0+4)  +1:12,9
6. Швейцарія (0+6)  +2:14,2
...
12. Україна (1+7)  +4:12,7
Коментарі ()
Популярне зараз
Марокко - Португалія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Марокко - Португалія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1296
Груба помилка воротаря збірної Португалії призвела до пропущеного голу від Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО Груба помилка воротаря збірної Португалії призвела до пропущеного голу від Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО 2189
Англія - Франція 1:2. Як це було Англія - Франція 1:2. Як це було 5377 1
Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE 3759
Англія - Франція - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Англія - Франція - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1429
Марокко - Португалія 1:0. Як це було Марокко - Португалія 1:0. Як це було 5358
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 23343 3
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 22556
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 110742
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 32621
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 10036 6
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1948