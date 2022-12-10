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Прима: Розбіжуся і вже зможу конкурувати з суперникам

Сьогодні 19:55 149 0
Артем Прима прокоментував 12-ту позицію в естафеті на другому етапі Кубка світу в Гохфільцені.
Прима: Розбіжуся і вже зможу конкурувати з суперникам
#Артем Прима

Джерело - biathlon.com.uа.

Український біатлоніст Артем Прима ще не набрав ідеальних кондицій.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Сьогодні нормальна була гонка, вийшло добре відпрацювати на вогневих рубежах, хоча після спринту була деяка невпевненість, і на стійці я все ж взяв додатковий патрон.

Задоволений собою п’ятдесят на п’ятдесят: начебто у групі і добре працював із суперниками, та відчуваю, що ходом ще не ті кондиції, які б хотілося, є над чим працювати.

Це тільки другий етап і далі буде ліпше, розбіжуся і вже зможу конкурувати з суперниками", - відзначив Прима.

Нагадаємо, збірна України стала 12-ю в естафеті Кубка світу у Гохфільцені.

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