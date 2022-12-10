Прима: Розбіжуся і вже зможу конкурувати з суперникам

Український біатлоніст Артем Прима ще не набрав ідеальних кондицій.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Сьогодні нормальна була гонка, вийшло добре відпрацювати на вогневих рубежах, хоча після спринту була деяка невпевненість, і на стійці я все ж взяв додатковий патрон.

Задоволений собою п’ятдесят на п’ятдесят: начебто у групі і добре працював із суперниками, та відчуваю, що ходом ще не ті кондиції, які б хотілося, є над чим працювати.

Це тільки другий етап і далі буде ліпше, розбіжуся і вже зможу конкурувати з суперниками", - відзначив Прима.