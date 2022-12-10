Прима: Розбіжуся і вже зможу конкурувати з суперникам

Джерело - biathlon.com.uа.
Український біатлоніст Артем Прима ще не набрав ідеальних кондицій.
Про це розповів сам біатлоніст.
"Сьогодні нормальна була гонка, вийшло добре відпрацювати на вогневих рубежах, хоча після спринту була деяка невпевненість, і на стійці я все ж взяв додатковий патрон.
Задоволений собою п’ятдесят на п’ятдесят: начебто у групі і добре працював із суперниками, та відчуваю, що ходом ще не ті кондиції, які б хотілося, є над чим працювати.
Це тільки другий етап і далі буде ліпше, розбіжуся і вже зможу конкурувати з суперниками", - відзначив Прима.
Нагадаємо, збірна України стала 12-ю в естафеті Кубка світу у Гохфільцені.