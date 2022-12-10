Збірна України стала 12-ю в естафеті Кубка світу у Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.
В австрійському Гохфільцені в рамках другого етапу Кубка світу відбулась чоловіча естафета.
Перемогу у гонці здобула команда Норвегії. Другими прийшли шведи, замкнули топ-3 батлоністи з Німеччини.
Збірна України завершила гонку 12-ю. Україну представили Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк.
Кубок світу 2022/23
Гохфільцен, Австрія
Чоловіки, Естафета
10 грудня
1. Норвегія (1+7) 1:18:02.6
2. Швеція (0+8) +20.0
3. Німеччина (1+5) +28.6
4. Франція (0+9) +51.5
5. Фінляндія (0+9) +2:00.7
6. Австрія (0+4) +2:28.6
...12. Україна (0+8) +3:48.4