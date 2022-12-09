Головне
Збірна Аргентини переграла Нідерланди у серії пенальті та вийшла до півфіналу ЧС-2022
Вчора 23:56 239
Нідерланди - Аргентина 2:2 (3:4 пен). Як це було
Вчора 23:55 12399
Тіте покинув збірну Бразилії після вильоту з ЧС-2022
Вчора 22:22 226
Став відомий склад України на естафету у Гохфільцені
Вчора 19:59 416
Збірна Хорватії у серії пенальті здолала Бразилію в 1/4 фіналу ЧС-2022
Вчора 19:47 1191
Хорватія - Бразилія 1:1. Як це було
Вчора 19:46 6306
Калініна вийшла у півфінал турніру у Франції
Вчора 17:09 356
Дудченко - у ТОП-40 спринту на етапі Кубка світу у Гохфільцені
Вчора 16:50 397 1
Снігур потрапила до відео від Google про підсумки 2022 року
Вчора 11:46 316
Хорватія - Бразилія: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 09:58 1549
Прямі трансляції

Санітра виділив проблему збірної України

Вчора 22:36 200 0
Юрай Санітра прокоментував результати спринту на другому етапі Кубка світу
Санітра виділив проблему збірної України
#Юрай Санітра

Джерело - suspilne.media.

Жоден біатлоніст збірної України не закрив всі мішені під час стрільби стоячи.

Про це розповів головний тренер команди Юрай Санітра.

"Не можу бути задоволений результатом. Хлопці мали хороший вигляд на трасі, тільки Цимбал мав проблеми. Думаю, на нього тут трохи впливає висота.

Але найбільша проблема була на стрільбі стоячи, де жоден із наших спортсменів не закрив усі мішені. А без хорошої стрільби було важко розраховувати на хороший результат.

Бачу, що хлопці фізично добре рухалися на трасі, особливо Дудченко. Прима й Лесюк у третій групі – теж. Скажу, що, якби вийшла краще стрільба, результат був би набагато-набагато кращим", - сказав Санітра.

Нагадаємо, Дудченко - у ТОП-40 спринту на етапі Кубка світу у Гохфільцені.

Коментарі ()
Популярне зараз
Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 2211
Хорватія - Бразилія 1:1. Як це було Хорватія - Бразилія 1:1. Як це було 6306
Нідерланди - Аргентина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Нідерланди - Аргентина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 2157
Нідерланди - Аргентина 2:2 (3:4 пен). Як це було Нідерланди - Аргентина 2:2 (3:4 пен). Як це було 12399
Кубок світу-2022/23 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2022/23 з біатлону: розклад, календар, результати 3282
Рівно 21 рік тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону Рівно 21 рік тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону 53628
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4834
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 31227 2
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 46492
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 38428
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 30080
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 32101 2