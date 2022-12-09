Санітра виділив проблему збірної України

Жоден біатлоніст збірної України не закрив всі мішені під час стрільби стоячи.

Про це розповів головний тренер команди Юрай Санітра.

"Не можу бути задоволений результатом. Хлопці мали хороший вигляд на трасі, тільки Цимбал мав проблеми. Думаю, на нього тут трохи впливає висота.

Але найбільша проблема була на стрільбі стоячи, де жоден із наших спортсменів не закрив усі мішені. А без хорошої стрільби було важко розраховувати на хороший результат.

Бачу, що хлопці фізично добре рухалися на трасі, особливо Дудченко. Прима й Лесюк у третій групі – теж. Скажу, що, якби вийшла краще стрільба, результат був би набагато-набагато кращим", - сказав Санітра.