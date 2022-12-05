Санітра підбив підсумки етапу в Контіолагті

Чоловіча збірна України з біатлону гідно провела перший етап Кубка світу у Контіолагті.

Про це розповів тренер чоловічої команди Юрай Санітра.

"Гадаю, що всі вболівальники та спортсмени очікували на цей момент, коли розпочнеться сезон. Бо ми практично з лютого не мали жодного контакту, не могли виступати. Готувалися в умовах, які були за цієї ситуації.

На цей момент скажу, що жодна з команд, з якими ми ведемо боротьбу, не була у настільки важкій ситуації, як наша. Тому, якщо дивитися з цієї точки зору, можу сказати, що задоволений. Вже перший етап хлопці пробігли гідно, естафету. Шкода, що Дмитро Підручний перебуває у складній ситуації з коліном, тому бачитимемо, як проходитиме його відновлення.

Більше боявся стрільби. Але вона на гіршому рівні. Ще не на 100% встигаємо фізично конкурувати з нашими суперниками. Гадаю, це пов'язано з тим, що траси у Контіолагті - специфічні, підйоми. Перед цим готувалися у норвезькому Трюселі, і нам треба адаптуватися до змагального режиму, як бігти, як розподілити сили та як стріляти", - відзначив Санітра.