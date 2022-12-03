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Підручний: Хороших результатів від чоловічої команди варто чекати в естафетах

Сьогодні 11:25 130 0
Дмитро Підручний поділився очікуваннями від виступів чоловічої збірної України у сезоні 2022/23
Підручний: Хороших результатів від чоловічої команди варто чекати в естафетах
Фото - gettyimages
#Дмитро Підручний

Джерело - suspilne.media.

Збірна України з біатлону може показати хороші результати в естафетах.

Про це розповів Дмитро Підручний.

"Важко сказати так конкретно. Ви знаєте, що біатлон — це дуже непередбачуваний вид спорту, тому про якісь місця говорити дуже важко, але я думаю, що будемо стабільно хороші результати показувати в естафетах. Зараз дуже хороша, рівна команда, підтягнулася молодь, той же Антон Дудченко дуже сильно додав, Богдан Цимбал теж прогресує, той же Тарас Лесюк, Денис Насико — вони всі за літо додали і плюс-мінус дотягнулись вже і, можливо, десь перевершують дехто мене і Артема Приму.

Тому я думаю, в естафетах варто чекати хороших результатів від нашої команди, ну і в інших гонках, я думаю, будуть також непогані місця", - сказав Підручний.

Нагадаємо, Підручний пропустить заключні старти у Контіолагті.

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