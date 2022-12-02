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Підручний пропустить заключні старти у Контіолагті

Сьогодні 15:10 176 0
Також під питанням його участь на наступному етапі у Гохфільцені,
Підручний пропустить заключні старти у Контіолагті
#Дмитро Підручний, #Юрай Санітра

Джерело - suspilne.media.

 Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний пропустить заключні старти на першому етапі Кубка світу в Контіолагті. 

Про це повідомив головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра.

"Щодо Підручного не маю хорошої інформації. Його коліно не витримало вчорашнє навантаження, і далі на цьому етапі Кубка світу не можу на нього розраховувати. 100% знаю, що він пропускатиме наступні старти тут, у Контіолагті.

"Зараз шукатимемо можливість зробити обстеження в Австрії та ухвалити далі рішення. На мою думку, там проблема така, яка не дозволить йому стартувати й у Гохфільцені. Ще зачекаємо на результати обстеження, але наразі нам потрібне розуміння, що там із коліном.

Перед стартом усе було добре, міг виконувати всю роботу. І під час завантаження з'явилися знову проблеми. На естафеті він практично від половини другого кола біг з великим болем, і молодець, що так пройшов свій етап", - додав Санітра.

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