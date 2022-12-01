Блашко: Хотілося б кращих результатів

Біатлоністка Дар'я Блашко оцінила перший старт на Кубку світу.

Про це розповіла сама біатлоністка.

"Загалом гонка розпочалась непогано, перші два кола почувалась відмінно, а ось на третьому почались проблеми. Звісно, два штрафи – багато для індивідуальної гонки, але вже як є. Трішки не вистачило концентрації на останній стійці. Я не можу сказати, що задоволена гонкою, тому що на трасі не вдавалося ні за ким потриматись, та й загалом на початку сезону хотілося б кращих результатів.

Вітер був стабільним, він не завдавав жодних проблем. Тому промахи – це лише власні помилки. Яких за стільки років в біатлоні хотілося б вже уникати!

Наразі чогось не вистачає, і я поки що не розумію – чого. Тому що зазвичай початок сезону виходив досить успішним. Але цей сезон – особливий, і розпочався він дуже по-особливому, починаючи з передсезонної підготовки: передусім, через ситуацію в країні. Тому поки що маємо те, що маємо.

Потрібно увійти в робочий ритм, зрозуміти, що і як робити. Тому що відсутність змагальної практики протягом дев’яти місяців, безумовно, дається взнаки. В будь-якому разі, перша гонка дає багато матеріалу для аналізу", - розповіла Блашко.