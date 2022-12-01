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Збірна України назвала склад на естафету Кубка світу у Контіолагті

Сьогодні 09:40 216 0
Триває перший етап Кубка світу
Збірна України назвала склад на естафету Кубка світу у Контіолагті

Джерело - Чемпіон.

У Контіолагті збірна України візьме участь у перших естафетних гонках з Олімпіади-2022.

Склад України на жіночу естафету в Контіолагті (старт о 14:35):

Дар'я Блашко - Анна Кривонос - Олена Білосюк - Ірина Петренко

Перший старт у сезоні в естафеті проведе Ірина Петренко. Її зняли перед початком індивідуальної гонки через проблеми з горлом. Поза складом опинилася лідерка збірної України Юлія Джима, яка отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Раніше українки провалили індивідуальну гонку на Кубку світу у Контіолагті.

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