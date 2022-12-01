Збірна України назвала склад на естафету Кубка світу у Контіолагті

Джерело - Чемпіон.
У Контіолагті збірна України візьме участь у перших естафетних гонках з Олімпіади-2022.
Склад України на жіночу естафету в Контіолагті (старт о 14:35):
Дар'я Блашко - Анна Кривонос - Олена Білосюк - Ірина Петренко
Перший старт у сезоні в естафеті проведе Ірина Петренко. Її зняли перед початком індивідуальної гонки через проблеми з горлом. Поза складом опинилася лідерка збірної України Юлія Джима, яка отримала позитивний результат тесту на коронавірус.
Раніше українки провалили індивідуальну гонку на Кубку світу у Контіолагті.