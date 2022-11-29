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Санітра: Я сам не знав, чого очікувати від першої гонки, але хлопці гідно пробігли

Сьогодні 20:54 212 0
Санітра: Я сам не знав, чого очікувати від першої гонки, але хлопці гідно пробігли
#Юрай Санітра

Джерело - Суспільне Спорт.

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра залишився задоволеним результатами індивідуальної гонки на першому етапі Кубка світу в Контіолахті.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми дуже чекали на цей день, тому що минуло 9 місяців з часу нашого останнього старту на Олімпійських іграх у Пекіні.

Я сам не знав, чого очікувати від першої гонки, але гадаю, хлопці гідно пробігли. Майже всі непогано впоралися зі стрільбою.

Є на чому будувати далі підготовку до наступних стартів. Певен, що вже в естафеті зможемо порадувати та зробити хороший результат.

Дудченко та Цимбал мають досвід зі стартів на етапах Кубка світу, а Лесюк і Насико не пропали, не провалили свій старт.

За ногами більше очікував від Лесюка, який на підготовці показав кращий стан, ніж цього разу на трасі.

Але я тішуся, що вони впоралися зі стрільбою та підтримали команду. Якщо порівнювати з минулим сезоном, виступили краще.

Не тільки ми хибили на стійці. Тут траса дуже важка, є два круті підйоми, які забирають багато сил.

Тому більше було помилок на стрільбі стоячи, ніж лежачи", - сказав Санітра.

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